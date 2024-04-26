Эрдоган передумал встречаться с Путиным: какая причина

Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается в начале мая совершить официальный визит в США вместо встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, который должен был приехать в Анкару.

Эрдоган не будет встречаться с Путиным. Фото из открытых источников

Сообщается, что сейчас продолжаются переговоры, кто примет участие во встрече лидеров США и Турции, как долго два лидера будут встречаться тет-а-тет и где будет стоять пресса.

Как известно, поначалу Эрдоган ждал приезда Путина в Турцию 12 февраля. Визит должен был стать для российского президента первой поездкой в страну НАТО с начала войны в Украине, однако его перенесли на более поздний срок. Впоследствии СМИ писали, что запланированный на февраль визит Путина перенесли предварительно на конец апреля — начало мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.