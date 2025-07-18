Эрдоган побеседовал с Путиным и сделал заявление о переговорах в Стамбуле

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос о начале третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом сообщила канцелярия турецкого президента, опубликовав заявление в соцсети Х.

Эрдоган подчеркнул, что "начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение".

Он также заверил, что "Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только сторонами будут определены соответствующие даты".

Кроме этого, во время разговора Эрдогана и Путина поднимался вопрос ситуации в Сирии, в частности, в контексте воздушных ударов Израиля.

По информации канцелярии турецкого президента, Эрдоган отметил важность соблюдения Израилем суверенитета Сирии.

В заявлении отмечено: "Президент Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и поддержать страну в скорейшем восстановлении".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему не состоялись переговоры между Зеленским и Путиным . Главным препятствием для проведения прямых переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным остается деструктивная позиция Москвы. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелялов.

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к такой встрече. Но сейчас главной преградой является деструктивная позиция России — ее неискренность и стремление использовать переговоры как инструмент давления, а не для достижения мира", — сказал он в разговоре с журналистами.

Джелялов подчеркнул, что Украина благодарна Турции за ее готовность стать площадкой для украино-российских переговоров. В то же время он акцентировал, что содержательные переговоры возможны только при условии взаимного уважения международного права и суверенитета Украины.

