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Эрдоган подверг критике США за то, что они «подливают масла в огонь»

Президент Турции: дальнобойные ракеты для Украины – путь к эскалации

20 ноября 2024, 13:27
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Черновалова Кристина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал резонансное заявление о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Турецкий лидер подчеркнул, что такие действия только разжигают и без того опасный конфликт, создавая новые риски для всего мира.

Эрдоган подверг критике США за то, что они «подливают масла в огонь»

Эрдоган раскритиковал США за передачу ракет Украине

"Решение США передать Украине дальнобойные ракеты только увеличивает напряжение. Это может вовлечь все стороны в новый глобальный кризис", – заявил Эрдоган в эфире CNN Türk

По его словам, война уже влияет на безопасность не только региона, но и всего мира, и решения, увеличивающие военную силу одной из сторон, только усложняют ситуацию.

На фоне заявлений Эрдогана с подобными призывами выступил Китай. Представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь призвал все стороны избегать напряжения и работать над снижением рисков.

"При сложившихся обстоятельствах все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и работать вместе с помощью диалога и консультаций, чтобы избежать напряженности и стратегических рисков", — заявил в среду официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ранее "Комментарии" писали, что есть очень большая вероятность, что Украина не сможет систематически наносить удары ракетами ATACMS по России. Ведь за все время Украина получила всего около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, поэтому сезон их использования может занять недолго. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Кроме того, президент США Джо Байден снял некоторые ограничения использования дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден позволяет Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России. В свою очередь, сын Трампа назвал "имбицилами" тех, кто позволил Украине бить ракетами вглубь РФ.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19976
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