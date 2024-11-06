Эрдоган поздравил Трампа с победой: вспомнил о войне в Украине

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал будущего президента США Дональда Трампа с победой на выборах. Лидер Турции выразил надежду, что Трамп сможет способствовать окончанию войны в Украине и другим конфликтам.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Реджеп Эрдоган заявил, что поздравляет своего друга Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Лидер Турции в своем сообщении также выразил ожидание, что Дональд Трамп сможет повлиять на исход войны в Украине и закончить другие военные конфликты, в частности, на Ближнем Востоке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп объявил себя президентом обещая сделать Америку снова великой. Кроме того, лидер республиканцев заявил, что остановит войны в мире. На эти заявления ответила спикер МИД РФ Мария Захарова, захотевшая конкретики от будущего президента США.
Также "Комментарии" писали о том, как мировые лидеры отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах в США. В частности, Трампа поздравили президенты Украины, Польши, Франции и другие.
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