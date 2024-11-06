Эрдоган поздравил Трампа с победой: вспомнил о войне в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал будущего президента США Дональда Трампа с победой на выборах. Лидер Турции выразил надежду, что Трамп сможет способствовать окончанию войны в Украине и другим конфликтам.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган заявил, что поздравляет своего друга Дональда Трампа с победой на выборах в США.

"Я поздравляю своего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах и был переизбран президентом Соединенных Штатов", – пишет Эрдоган в соцсети X.

Лидер Турции в своем сообщении также выразил ожидание, что Дональд Трамп сможет повлиять на исход войны в Украине и закончить другие военные конфликты, в частности, на Ближнем Востоке.

"В эту новую эру, которая начнется с избрания американского народа, мы надеемся, что турецко-американские отношения укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно вопросы Палестины и российско-украинская война прекратятся", — сказал Эрдоган и добавил, что верит, что будет "приложено больше усилий для более справедливого мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп объявил себя президентом обещая сделать Америку снова великой. Кроме того, лидер республиканцев заявил, что остановит войны в мире. На эти заявления ответила спикер МИД РФ Мария Захарова, захотевшая конкретики от будущего президента США.

Также "Комментарии" писали о том, как мировые лидеры отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах в США. В частности, Трампа поздравили президенты Украины, Польши, Франции и другие.