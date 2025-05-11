Эрдоган позвонил Путину и сказал, что он должен сделать для начала переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с российским диктатором Владимиром Путиным подчеркнул, что полное прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров. Такое заявление обнародовала администрация турецкого лидера.

Путин и Эрдоган

Как сообщается, Эрдоган в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил готовность организовать в Стамбуле переговоры между Украиной и Россией. После этого он связался с Путиным.

Согласно заявлению администрации президент Турции подчеркнул, что предложение Путина о продолжении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились, было поддержано, и Турция готова предоставить платформу для переговоров с целью достижения мирного урегулирования.

Эрдоган также отметил, что открывается окно возможностей для установления мира.

Между тем, специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог тоже считает, что сначала должно быть объявлено безусловное 30-дневное прекращение огня, после чего можно будет перейти к мирным переговорам.

Такую позицию Келлог высказал на платформе Х, комментируя ультимативное предложение Путина по поводу переговоров в Стамбуле, намеченных на 15 мая. Он также отреагировал на сообщение премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, заявившего, что путь к миру в Украине должен начаться с 30-дневного прекращения огня.

"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", — подчеркнул Келлог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Эрдоган прокомментировал идею Путина по поводу прямых переговоров в Стамбуле.



