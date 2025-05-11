Эрдоган прокомментировал идею Путина о мирных переговорах в Стамбуле и сделал ряд заявлений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Управление коммуникаций Президента Турецкой Республики.

Реджеп Эрдоган

Как говорится в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией достигла исторической точки перелома, которую необходимо использовать. Он подчеркнул готовность Турции внести любой вклад в достижение перемирия и обеспечение устойчивого мира, включая проведение переговоров на своей территории", — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность продолжения сотрудничества для начала переговоров относительно устойчивого мира между Украиной и Россией, а также в процессе восстановления Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая. При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.

Также "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина, на которой он заявил, что поддерживает проведение с Украиной прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.



