Эрдоган прокомментировал идею Путина о мирных переговорах в Стамбуле и сделал ряд заявлений

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Ткачик Олеся
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Управление коммуникаций Президента Турецкой Республики.
Реджеп Эрдоган
Как говорится в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.
Также там отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность продолжения сотрудничества для начала переговоров относительно устойчивого мира между Украиной и Россией, а также в процессе восстановления Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая. При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.
Также "Комментарии" рассказывали, что Президент Владимир Зеленский отреагировал на пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина, на которой он заявил, что поддерживает проведение с Украиной прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.
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