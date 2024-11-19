Эрдоган прокомментировал новую ядерную доктрину РФ: что он сказал

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Лиля Воробьева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине России, выразив обеспокоенность этими изменениями во время пресс-конференции на саммите "Группы двадцати", проходившем в бразильском Рио-де-Жанейро.
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)
По словам Эрдогана, НАТО должно обратить внимание на новые шаги России, поскольку война с использованием ядерного оружия не может иметь положительных последствий. Он подчеркнул, что изменение ядерной доктрины Москвы нуждается в тщательном анализе со стороны альянса.
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