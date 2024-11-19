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Эрдоган прокомментировал новую ядерную доктрину РФ: что он сказал

Реджеп Тайип Эрдоган поспешил прокомментировать действия России

19 ноября 2024, 21:05
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Лиля Воробьева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине России, выразив обеспокоенность этими изменениями во время пресс-конференции на саммите "Группы двадцати", проходившем в бразильском Рио-де-Жанейро.

Эрдоган прокомментировал новую ядерную доктрину РФ: что он сказал

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

По словам Эрдогана, НАТО должно обратить внимание на новые шаги России, поскольку война с использованием ядерного оружия не может иметь положительных последствий. Он подчеркнул, что изменение ядерной доктрины Москвы нуждается в тщательном анализе со стороны альянса.

"Россия имеет силу защитить себя, у нее есть соответствующие меры для своей защиты, и это правильно. Однако и мы, как страна-член НАТО, также должны обеспечить свою безопасность и принимать меры по защите", — отметил Эрдоган.

19 ноября 2024 г. президент России Владимир Путин утвердил изменения в ядерную доктрину страны. Согласно новым положениям, Россия может применить ядерное оружие в случае достоверных данных о массовом запуске беспилотных летательных аппаратов и ракет к его территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о ядерной доктрине России. Определение условий применения Россией ядерного оружия, связанных с запуском баллистических ракет по его территории, свидетельствует о намерении российского диктатора Владимира Путина затягивать войну, а не стремление к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

Зеленский отметил, что тысяча дней полномасштабной войны России против Украины является достаточным доказательством того, что Путин не стремится к миру. Напротив Россия продолжает убивать мирных жителей Украины даже сегодня.



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Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/nato-should-review-russias-statement-carefully-erdogan
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