Решения о направлении турецких миротворцев в Украину не могут приниматься до достижения прекращения огня между Киевом и Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом "Reuters" сообщил неназванный собеседник в турецком Минобороны.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Сначала необходимо добиться прекращения огня между Россией и Украиной, затем определить рамки миссии с четким мандатом и прояснить степень вклада каждой страны", – сказал чиновник.

Журналисты поинтересовались у собеседника о том, может ли Турция, которая является членом НАТО, рассматривать отправку миротворческого контингента в Украину в качестве части гарантий безопасности. Он отметил, что страна "прилагает усилия для содействия всем инициативам", которые направлены на мир и безопасность в регионе.

"Однако... делать оценки, основанные на прогнозах, которые еще не подкреплены конкретными фактами, было бы неразумно и неточно", – заявил собеседник.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже, если ряд стран готовы направить свои войска в Украину, все равно для окончательного их решения нужны определённые договорённости с Вашингтоном. Это необходимо, чтобы сохранить единство фронта и определить общие правила боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия не прекращает свои попытки наступать. В первую очередь оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области. Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса? Получает ли Путин те результаты от летнего наступления, как планировал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



