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Эрдоган сделал новое заявление о войне в Украине: что обещает

Эрдоган выступил за справедливый мир в Украине

3 марта 2025, 21:50
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Лиля Воробьева

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, однако в Анкаре считают, что завершение войны невозможно без участия России. Также Турция выражает готовность оказать любую поддержку для достижения справедливого мира.

Эрдоган сделал новое заявление о войне в Украине: что обещает

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей партии в понедельник, 3 марта. Его слова приводит местное издание Cumhuriyet.

"Хотя мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть достигнуто без участия России или Украины", — отметил он.

Он также подчеркнул, что Турция уже продемонстрировала, что даже во время войны переговоры и компромиссы возможны и реалистичны.

По словам Эрдогана, постоянный мир может быть только тогда, когда он будет "справедливым и достойным". Он также отметил готовность Анкары способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Мы надеемся, что все стороны поймут, что наш регион натерпелся крови, конфликтов и слез. Я хотел бы выразить готовность оказать любую поддержку, включая организацию переговоров, чтобы не погиб ни один невинный человек", — заявил он.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что без Турции обеспечение европейской безопасности невозможно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорили Эрдоган с Лавровым . Турция, получившая вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых по этому вопросу.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вариант в ходе состоявшихся в Анкаре в начале месяца отдельных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



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