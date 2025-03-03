Эрдоган сделал новое заявление о войне в Украине: что обещает

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, однако в Анкаре считают, что завершение войны невозможно без участия России. Также Турция выражает готовность оказать любую поддержку для достижения справедливого мира.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей партии в понедельник, 3 марта. Его слова приводит местное издание Cumhuriyet.

"Хотя мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть достигнуто без участия России или Украины", — отметил он.

Он также подчеркнул, что Турция уже продемонстрировала, что даже во время войны переговоры и компромиссы возможны и реалистичны.

По словам Эрдогана, постоянный мир может быть только тогда, когда он будет "справедливым и достойным". Он также отметил готовность Анкары способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Мы надеемся, что все стороны поймут, что наш регион натерпелся крови, конфликтов и слез. Я хотел бы выразить готовность оказать любую поддержку, включая организацию переговоров, чтобы не погиб ни один невинный человек", — заявил он.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что без Турции обеспечение европейской безопасности невозможно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорили Эрдоган с Лавровым . Турция, получившая вторую по численности армию в НАТО после США, готова рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых по этому вопросу.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вариант в ходе состоявшихся в Анкаре в начале месяца отдельных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.