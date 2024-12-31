Эрдоган сделал заявление о войне в Украине: хочет ее закончить в 2025 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в новогоднем видеообращении выразил стремление к завершению войны между Украиной и Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для Анкары в 2025 году будет оставаться достижение мира.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

31 декабря, в канун Нового года, Эрдоган отметил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между двумя черноморскими соседями.

"Нашим приоритетом остается положить конец войне справедливым миром между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями по Черному морю. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", — заявил президент Турции в обращении, цитируемом TRT Haber.

В своей речи Эрдоган также упомянул сирийский народ, который, по его словам, нуждается в помощи после падения режима Башара Асада. Турция пообещала оказать Сирии "всю необходимую помощь".

В завершение турецкий лидер перешел во внутренние вопросы, отметив, что страна будет продолжать работать над укреплением своего единства.

"Нашей важнейшей повесткой дня в нашей стране будет укрепление нашего внутреннего фронта", — подчеркнул Эрдоган.

Анкара активно позиционирует себя посредником в разрешении российско-украинского конфликта, что подтверждает новогоднее обращение президента. В то же время, заявления Эрдогана свидетельствуют о желании Турции сохранить баланс между внешнеполитическими амбициями и внутренней стабильностью. Сможет ли Турция повлиять на окончание войны покажет время, но Эрдоган четко очертил свое видение будущего на 2025 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган намекнул на скорые изменения в мире.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган отреагировал на удары ракетами ATACMS по России.