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Эрдоган устроил Путину холодный душ: к чему должен готовиться диктатор

Путин не ожидал, что Эрдоган будет настаивать на возвращении Крыма Украине

сегодня, 16:19
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Ткачик Олеся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Крым должен вернуться в состав Украины согласно международному праву. Как отметил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук такое заявление стало неожиданным ударом для российского диктатора Владимира Путина.

Эрдоган устроил Путину холодный душ: к чему должен готовиться диктатор

Владимир Путин

Братчук отметил, что для Украины слова Эрдогана не были неожиданностью, поскольку турецкий президент последовательно поддерживает эту позицию по Крыму и защищает права крымских татар на полуострове.

"Я думаю, что для Кремля это было этаким холодным душем", — сказал Братчук.

Он также подчеркнул, что Украина прилагает все возможные усилия для возвращения Крыма, в том числе и военными методами, учитывая текущие геополитические реалии, которые, вероятно, изменятся после победы Украины и капитуляции России. По его словам, только военно-политический путь позволяет говорить об увольнении Крыма.

Братчук напомнил, что Силы обороны Украины постепенно уничтожают оборонные укрепления окупантов на территории временно оккупированного Крыма.

“Поэтому, когда наступит тот момент, и Кремлю необходимо будет принимать важное и нужное решение, то есть уходить из Крыма, тогда, я думаю, могут вступить в бой, как говорится, уже и дипломаты, чтобы отработать все нормы возвращения Крыма в состав Украины ”, — подытожил Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Крыму нужно вернуть Украине и намерение вступить в БРИКС указывают на то, что Анкара пытается играть на всех шахматных доске. Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни. Турция долгое время поддерживает это общество и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.




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Источник: https://uatv.ua/uk/zayava-prezydenta-turechchyny-pro-krym-stala-holodnym-dushem-dlya-rosijskogo-dyktatora-bratchuk/
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