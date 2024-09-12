Эрдоган устроил Путину холодный душ: к чему должен готовиться диктатор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Крым должен вернуться в состав Украины согласно международному праву. Как отметил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук такое заявление стало неожиданным ударом для российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Путин

Братчук отметил, что для Украины слова Эрдогана не были неожиданностью, поскольку турецкий президент последовательно поддерживает эту позицию по Крыму и защищает права крымских татар на полуострове.

"Я думаю, что для Кремля это было этаким холодным душем", — сказал Братчук.

Он также подчеркнул, что Украина прилагает все возможные усилия для возвращения Крыма, в том числе и военными методами, учитывая текущие геополитические реалии, которые, вероятно, изменятся после победы Украины и капитуляции России. По его словам, только военно-политический путь позволяет говорить об увольнении Крыма.

Братчук напомнил, что Силы обороны Украины постепенно уничтожают оборонные укрепления окупантов на территории временно оккупированного Крыма.

“Поэтому, когда наступит тот момент, и Кремлю необходимо будет принимать важное и нужное решение, то есть уходить из Крыма, тогда, я думаю, могут вступить в бой, как говорится, уже и дипломаты, чтобы отработать все нормы возвращения Крыма в состав Украины ”, — подытожил Братчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Крыму нужно вернуть Украине и намерение вступить в БРИКС указывают на то, что Анкара пытается играть на всех шахматных доске. Эрдоган регулярно подчеркивает приоритет защиты крымских татар, имеющих тюркские корни. Турция долгое время поддерживает это общество и выступает против нарушений их прав на оккупированной территории.



