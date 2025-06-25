logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган заинтриговал новым заявлением о том, что будет делать Турция для прекращения войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган заинтриговал новым заявлением о том, что будет делать Турция для прекращения войны в Украине

Турция будет продолжать прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и будет развивать Стамбульский процесс.

25 июня 2025, 01:17 comments1512
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать работать над прекращением войны России против Украины и планирует активизировать усилия по развитию Стамбульского процесса.

Эрдоган заинтриговал новым заявлением о том, что будет делать Турция для прекращения войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Как сообщает Укринформ , такое заявление турецкий лидер сделал перед вылета на саммит НАТО в Гааге.

"Мы исполнили важную роль во внедрении решений по обмену военнопленными и передаче тел погибших. Сейчас планируем новые инициативы по продолжению Стамбульского процесса", — подчеркнул Эрдоган.

Он также подчеркнул, что во время мероприятия в Гааге Турция еще раз подтвердит свою настроенность на дипломатическое урегулирование конфликта, не отступая от обязательств как члена Североатлантического альянса.

Президент напомнил, что именно Турция после трехлетней паузы смогла собрать стороны за столом переговоров в Стамбуле. По его словам, тема войны в Украине станет одной из ключевых во время саммита НАТО, в частности, в контексте встречи союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган похвалил переговоры Украины и РФ и предложил следующий шаг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле заявил, что намерен организовать личную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. .Эрдоган назвал "замечательными" сегодняшние переговоры Украины и РФ в Стамбуле

"Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была отличная встреча", — заявил Эрдоган.

По его словам, сторонам удалось договориться о новых обменах пленными. Детали и количество уволенных лиц объявят Министерство иностранных дел Турции и СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4007853-tureccina-vzivatime-krokiv-dla-prodovzenna-stambulskogo-procesu-miz-ukrainou-i-rf-erdogan.html
Теги:

Новости

Все новости