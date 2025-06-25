Эрдоган заинтриговал новым заявлением о том, что будет делать Турция для прекращения войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать работать над прекращением войны России против Украины и планирует активизировать усилия по развитию Стамбульского процесса.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Как сообщает Укринформ , такое заявление турецкий лидер сделал перед вылета на саммит НАТО в Гааге.

"Мы исполнили важную роль во внедрении решений по обмену военнопленными и передаче тел погибших. Сейчас планируем новые инициативы по продолжению Стамбульского процесса", — подчеркнул Эрдоган.

Он также подчеркнул, что во время мероприятия в Гааге Турция еще раз подтвердит свою настроенность на дипломатическое урегулирование конфликта, не отступая от обязательств как члена Североатлантического альянса.

Президент напомнил, что именно Турция после трехлетней паузы смогла собрать стороны за столом переговоров в Стамбуле. По его словам, тема войны в Украине станет одной из ключевых во время саммита НАТО, в частности, в контексте встречи союзников с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган похвалил переговоры Украины и РФ и предложил следующий шаг. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров делегаций Украины и России в Стамбуле заявил, что намерен организовать личную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. .Эрдоган назвал "замечательными" сегодняшние переговоры Украины и РФ в Стамбуле

"Сегодня в Стамбуле встретились российская и украинская делегации. Это была отличная встреча", — заявил Эрдоган.

По его словам, сторонам удалось договориться о новых обменах пленными. Детали и количество уволенных лиц объявят Министерство иностранных дел Турции и СМИ.

