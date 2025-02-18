Эрдоган заявил, что война в Украине должна закончиться и сделал предложение

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его страна является идеальной площадкой для предстоящих переговоров по установлению мира в Украине.

Реджеп Эрдоган

"Наша страна — идеальная принимающая сторона для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", — сказал он во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Стамбуле.

При этом Эрдоган подчеркнул, что во время переговоров с Зеленским он особо отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"В то же время я подчеркнул, что мы предоставим любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", – заявил Эрдоган.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня в Эр-Рияде состоялись переговоры между американцами и россиянами по прекращению войны в Украине.

Как отметил президент Владимир Зеленский, эти переговоры по Украине проходили без Украины. Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, когда страны-партнеры начали оказывать военную помощь, Россия выдвинула жесткие требования. В частности, Кремль требовал сокращения ВСУ, признания оккупированных территорий частью России и установления в Украине пророссийского правительства, которое полностью подчинялось бы Москве.

Зеленский добавил, что у него создается впечатление, что сейчас проходят переговоры, чтобы снова попытаться склонить Украину к уступкам. Впрочем, как подчеркнул президент, Украина на ультиматумы не пошла в сложнейшие времена, не пойдет на них и сейчас.



