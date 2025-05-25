Глава МИД Турции посетит Россию: о чем будет договариваться

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26–27 мая по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом пишет агентство Anadolu.

Хакан Фидан

По информации, полученной из источников в турецком МИДе, в рамках визита глава МИД Турции встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, Хакан Фидан планирует провести двусторонние переговоры с рядом официальных российских лиц, включая помощника президента РФ Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле 16 мая, а также с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Ожидается, что в ходе встреч будут подробно обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией. Особое внимание будет уделено текущей ситуации в таких областях, как торговля, энергетика и туризм, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Министр также намерен отметить приверженность Турции к достижению справедливого и крепкого мира в контексте российско-украинской войны, выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе.

Ожидается, что Хакан Фидан снова подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и Южном Кавказе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Однако в РФ активно распространяют информацию о якобы побеге двух представителей украинской делегации из Турции.