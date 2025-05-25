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Глава МИД Турции посетит Россию: о чем будет договариваться

Хакан Фидан приедет в Москву на встречу с Путиным и Лавровым

25 мая 2025, 11:10
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Недилько Ксения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26–27 мая по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом пишет агентство Anadolu.

Глава МИД Турции посетит Россию: о чем будет договариваться

Хакан Фидан

По информации, полученной из источников в турецком МИДе, в рамках визита глава МИД Турции встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, Хакан Фидан планирует провести двусторонние переговоры с рядом официальных российских лиц, включая помощника президента РФ Владимира Мединского, который возглавлял российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле 16 мая, а также с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Ожидается, что в ходе встреч будут подробно обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией. Особое внимание будет уделено текущей ситуации в таких областях, как торговля, энергетика и туризм, а также возможные шаги по углублению сотрудничества.

Министр также намерен отметить приверженность Турции к достижению справедливого и крепкого мира в контексте российско-украинской войны, выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе.

Ожидается, что Хакан Фидан снова подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года.

Кроме того, ожидается обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и Южном Кавказе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Однако в РФ активно распространяют информацию о якобы побеге двух представителей украинской делегации из Турции.



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