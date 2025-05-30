Глава МИД Турции впервые раскрыл, какое послание после визита в РФ привез Зеленскому

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Кравцев Сергей
Глава МИД Турции Хакан Фидан находился с визитом в Москве, чтобы передать мысли и оценки по урегулированию войны РФ против Украины. С этой же целью он прибыл в Киев. Об этом топ-дипломат Турции рассказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников
Глава МИД Турции отметил, что уже обсудил последние события с коллегой Андреем Сибигой. У Фидана также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Турецкий дипломат акцентировал, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. По его словам, Турции не принципиально, где именно будут проводиться переговоры Украины и РФ, но Анкара заинтересована в том, чтобы максимально быстро достичь завершения войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
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