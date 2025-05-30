Глава МИД Турции впервые раскрыл, какое послание после визита в РФ привез Зеленскому

Глава МИД Турции Хакан Фидан находился с визитом в Москве, чтобы передать мысли и оценки по урегулированию войны РФ против Украины. С этой же целью он прибыл в Киев. Об этом топ-дипломат Турции рассказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

"По поручению нашего президента мы реализовываем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И как знаете, Россия заявила о своей готовности 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве у нас обмен мнениями с украинскими друзьями", — сказал Фидан.

Глава МИД Турции отметил, что уже обсудил последние события с коллегой Андреем Сибигой. У Фидана также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И как в начале отметил, сегодня еще меня будет принимать уважаемый президент и я передам ему сообщение нашего президента Эрдогана", — заявил министр.

Турецкий дипломат акцентировал, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. По его словам, Турции не принципиально, где именно будут проводиться переговоры Украины и РФ, но Анкара заинтересована в том, чтобы максимально быстро достичь завершения войны.

"И верим, что реальным является проведение второго тура переговоров. И говорю о своей готовности Турции принимать эти переговоры у нас в стране", — добавил министр.

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