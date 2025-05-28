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Какое послание после встречи с Путиным глава МИД Турции везет в Киев

Reuters раскрыло детали визита главы МИД Турции в Киев после переговоров в Москве

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Киев в четверг, 29 мая. В украинской столице турецкий топ-дипломат пробудет два дня. Об этом сообщает Reuters.

Какое послание после встречи с Путиным глава МИД Турции везет в Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что визит министра иностранных дел Турции состоится сразу после переговоров в Москве, где он обсуждал вопрос прекращения войны в Украине с диктатором РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в турецком МИД, в Киеве Фидан проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой.

Как стало известно Reuters от источников, турецкий министр намерен акцентировать внимание на необходимости усилить все возможные инструменты для дипломатического завершения войны. Также министр повторит предложение о возобновлении прямых мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ожидается, что он также озвучит готовность Анкары присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Фидан будет акцентировать внимание на росте негативных последствий затяжного конфликта и выступит за достижение справедливого и длительного мира. Помимо темы войны, стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество в сферах торговли, энергетики, обороны и безопасности.

Анкара продолжает сохранять контакт с обеими сторонами войны, и не исключено, что именно Турция может снова стать площадкой для потенциальных мирных переговоров.

Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-foreign-minister-visit-kyiv-after-talks-moscow-peace-efforts-2025-05-28/
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