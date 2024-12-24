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На заводе по производству взрывчатки в Турции прогремел взрыв: что известно

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в турецком селе Кавакли, расположенном в районе Баликесир

сегодня, 09:46
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Клименко Елена

В турецком селе Кавакли, расположенном в районе Баликесир, произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 12 человек, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Баликесира Исмаил Устаоглу.

На заводе по производству взрывчатки в Турции прогремел взрыв: что известно

Взрыв в Турции. Фото: скриншот

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в турецком селе Кавакли, расположенном в районе Баликесир. По предварительным данным, 12 человек погибли, трое получили ранения, сообщил губернатор Баликесира Исмаил Устаоглу.

Неизвестно, что именно стало причиной взрыва, произошедшего в производственной части предприятия.

"Взрыв произошел на заводе ZSR, где производили капсулы для взрывчатки. В результате инцидента здание сильно пострадало. Все наши силы сейчас на месте", — заявил губернатор Устаоглу. Он также заверил, что вероятность диверсии исключена, а опасности для новых взрывов пока нет.

Глава села Котейли Баки Эсер, который находится недалеко от места взрыва, отметил, что мощный толчок был ощутим даже во время завтрака.

"На заводе работало около тысячи человек. Все скорые помощи и пожарные бригады Баликесира были направлены на место взрыва. Больницы готовы к приему пострадавших", — сообщил он.

Бывший глава села Кавакли рассказал, что фабрика находится всего в 800 метрах от села.

"Сначала задрожали окна, а затем мы увидели огненный шар. Часть фабрики разрушена. На момент взрыва на заводе находились около 300 работников, 20 из которых работали в смену", — добавил он.

Спасатели выясняют точное количество людей, которые находились внутри при взрыве.

Портал "Комментарии" ранее писал, что попавшее под санкции российское грузовое судно подверглось взрыву машинного отделения возле Испании и затонуло, в результате чего двое членов экипажа пропали без вести. 



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Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/live-son-dakika-balikesirde-patlayici-ureten-fabrikada-patlama-olu-ve-yaralilar-var-2208079#post-7
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