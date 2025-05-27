Новый раунд переговоров в Турции: Анкара сделала заявление

Во время визита в Россию глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hürriyet".

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Во время визита в Россию Фидан уже встретился с диктатором Путиным. Их встреча длилась около часа.

Также в рамках двухдневного визита он переговорит с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Как пишет издание, во время поездки Фидан акцентировал на приверженности Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Кроме того, Фидан встретился с помощником Путина Владимиром Мединским.

Читайте также на портале "Комментарии" — эффективная архитектура безопасности в Европе без США на сегодняшний день невозможна. Поэтому пока слабо просматриваются сценарии, когда бы США вышли из мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Украинский министр считает, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимый процесс.

"Ведь Россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, и надо исходить из этого факта, нравится нам это или нет. Надо быть к этому готовыми. В некоторых странах считают, что Украина находится на грани военного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, а Россия не побеждает", — отметил министр.

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