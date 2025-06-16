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Обострение на Ближнем Востоке побудило Эрдогана принять жесткое решение: случившееся

Турция применяет "челночную дипломатию" для снижения напряжения между Израилем и Ираном

сегодня, 22:00
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Клименко Елена

Турция планирует существенно увеличить производство ракет средней и большой дальности, чтобы сформировать стратегический уровень сдерживания. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Обострение на Ближнем Востоке побудило Эрдогана принять жесткое решение: случившееся

Фото: из открытых источников

"В обозримом будущем мы будем обладать такой оборонительной силой, что ни одно государство не решится противостоять нам", – процитировал Эрдогана портал Defense Here после его обращения на заседании правительства.

Хотя президент не озвучил конкретные образцы вооружения, он подчеркнул, что турецкий ВПК достиг уровня, когда государство способно обеспечить массовое и качественное производство оружия, необходимое для национальной безопасности. Эрдоган также подчеркнул: без независимости в оборонной, экономической и политической сферах страна всегда будет уязвима.

В контексте региональной ситуации турецкий лидер подчеркнул, что споры вокруг иранской ядерной программы должны решаться дипломатией, а не военной силой. Он также подтвердил, что Анкара принимает меры челночной дипломатии с целью снижения напряжения между Израилем и Ираном.

В последние дни отметились интенсивным обменом ударами между Израилем и Ираном. Сообщается о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях.

В частности, Израиль нанес удар по Тегерану, нанеся пожар на нефтебазе, а Иран в ответ выпустил ракеты, среди которых, по информации СМИ, была гиперзвуковая ракета, направленная на район Хайфы.

В ночь на 16 июня Иран снова атаковал – ракеты поразили объекты вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Сообщения свидетельствуют о жертвах.

В ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сообщил об уничтожении более 120 иранских ракетных установок, что составляет треть их общего арсенала. По состоянию на вечер 16 июня СМИ снова зафиксировали ракетные пуски по территории Израиля.

Как уже писали "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается втянуть мир в "катастрофу" в результате ударов по Ирану. Политик призвал международных лидеров остановить "бандитизм" со стороны Иерусалима.



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