Переговоры Украины и РФ: в Турции рассказали, как спасали ситуацию когда, разговор зашел в "безысходность"

Состоявшиеся в Стамбуле переговоры между Украиной и Российской Федерацией прошли более положительно, чем предполагалось. Обе стороны избегали риторики со взаимными обвинениями. Об этом сообщило турецкое чиновник CNN.

Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)

"Это было более положительно, чем ожидалось. Они не использовали обвинительный язык", – сказал турецкий чиновник.

Одним из ключевых вопросов, который обсуждался во время встречи, стало требование российской стороны, чтобы украинская армия вывела свои силы из нескольких находящихся под ее контролем регионов. Также Россия настаивала на признании Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями. Турецкий чиновник подчеркнул, что эти требования рассматривались в контексте возможного прекращения огня.

В момент, когда переговоры, по словам чиновника, достигли безвыходной точки, турецкая делегация предложила альтернативное решение — провести обмен пленными.

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безысходна, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат", – сообщил представитель Турции.

Кроме того, он отметил, что в процессе обсуждений российская делегация казалась менее заинтересованной в конструктивном диалоге по сравнению с украинским. В то же время, по его словам, обе стороны сели за стол переговоров, чтобы обсудить разные вопросы. Сам факт присутствия делегаций в Стамбуле турецкий чиновник назвал свидетельством стремления обеих сторон найти путь к разрешению конфликта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД Украины рассказали, что РФ потребовала "недопустимые вещи" . В ходе прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией, прошедших в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская сторона выдвинула ряд требований, которые Украина считает абсолютно неприемлемыми для достижения прекращения огня и завершения войны.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время состоявшегося 16 мая брифинга.

"У нас богатый опыт переговоров с россиянами от 2014 года. Поверьте, опыта у нас много. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Украинская делегация прекрасно справилась, спокойно со всем этим, и наша позиция".

