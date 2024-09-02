Первая страна НАТО подала заявку на вступление в БРИКС

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Это первая страна НАТО, которая выразила желание присоединиться к группе стран, куда входит Китай, Россия, Бразилия и другие государства.



Турция подала заявку в БРИКС. Фото из открытых источников

Bloomberg указывает, что Турция вступлением в БРИКС хочет усилить свое глобальное влияние, а также наладить новые связи вне своих традиционных западных союзников. Кроме того, Анкара может быть "разочарована" из-за отсутствия прогресса в попытке присоединиться к Европейскому Союзу.

Организация БРИК была основана в 2009 году четырьмя странами – Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2013 году к группе стран присоединилась Южная Африка, а организация сменила название на БРИКС. Более 10 лет блок стран не расширялся, однако после полномасштабного вторжения БРИКС стал площадкой, где Россия может оказать международное влияние, а в 2024 году к организации присоединились Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Таким образом, БРИКС насчитывает 9 стран, большинство из которых придерживаются нейтральной или пророссийской позиции относительно войны в Украине.

Сообщалось, что к блоку также хотела присоединиться Аргентина, но после смены президента эта идея была отклонена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после заграничного визита Путина группа союзников России растет. Азербайджан заявил об официальной подаче заявки о вступлении в БРИКС.

Также "Комментарии" писали, что НАТО призвали исключить Турцию из блока. Анкара оказалась в центре скандала из-за угроз Эрдогана атаковать Израиль.