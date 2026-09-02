Предупреждение Зеленского дало мгновенный эффект: Турция анонсировала страшный удар по кошельку РФ

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines упразднила ночной рейс из Бодрума в Москву на фоне временных ограничений в российском воздушном пространстве. Рейс PC1456 должен был вылететь в московский аэропорт Внуково в 00:05, однако пассажиры так и не смогли отправиться в Россию.

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По сообщениям местных медиа, решение об отмене было принято фактически в последний момент — когда уже продолжалась посадка пассажиров на самолет. Представители перевозчика объяснили туристам, что выполнить запланированный перелет невозможно из-за ситуации с воздушным пространством.

"Что ждать – мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты", – сообщили пассажирам представители авиакомпании.

Инцидент произошел на фоне ограничений в работе московского аэропорта Внуково. В ночные часы там временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Приблизительно в 06:00 ограничение отменили, после чего воздушная гавань постепенно начала возвращаться к обычному режиму работы.

Отмена рейса Pegasus Airlines также произошла вскоре после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о рисках авиасообщения с Россией из-за войны. В то же время, прямого подтверждения, что именно слова украинского президента стали причиной решения турецкого перевозчика, нет.

Уже утром отдельные авиарейсы в российскую столицу снова начали выполняться. Одновременно власти Москвы сообщали о новой активности беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что примерно с 07:00 российские силы ПВО якобы перехватили 14 дронов.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина обратилась в Европейскую комиссию с предложением направить 2 млрд евро на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Денежные средства планируют получить в рамках масштабной кредитной программы Евросоюза общим объемом 90 млрд евро. О соответствующем запросе сообщило Общественное со ссылкой на собственные источники.