Туреччина злякалася попередження Зеленського: прийняте рішення, яке точно принизить Путіна

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі тимчасових обмежень у російському повітряному просторі. Рейс PC1456 мав вилетіти до московського аеропорту Внуково о 00:05, однак пасажири так і не змогли вирушити до Росії.

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За повідомленнями місцевих медіа, рішення про скасування ухвалили фактично в останній момент — коли вже тривала посадка пасажирів на літак. Представники перевізника пояснили туристам, що виконати запланований переліт неможливо через ситуацію з повітряним простором.

"Що очікувати – ми не знаємо, наша турецька сторона забороняє вильоти", — повідомили пасажирам представники авіакомпанії.

Інцидент стався на тлі обмежень у роботі московського аеропорту Внуково. У нічні години там тимчасово призупиняли приймання та відправлення літаків. Приблизно о 06:00 обмеження скасували, після чого повітряна гавань поступово почала повертатися до звичайного режиму роботи.

Скасування рейсу Pegasus Airlines також відбулося невдовзі після заяв президента України Володимира Зеленського про ризики для авіасполучення з Росією через війну. Водночас прямого підтвердження, що саме слова українського президента стали причиною рішення турецького перевізника, немає.

Уже вранці окремі авіарейси до російської столиці знову почали виконуватися. Одночасно влада Москви повідомляла про нову активність безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що приблизно з 07:00 російські сили ППО нібито перехопили 14 дронів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна звернулася до Європейської комісії з пропозицією спрямувати 2 млрд євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Кошти планують отримати в межах масштабної кредитної програми Євросоюзу загальним обсягом 90 млрд євро. Про відповідний запит повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела.