Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой сделки, но в новом формате.

Реджеп Эрдоган

"Пока что мы будем работать над российским участком коридора. Я верю, что мы сделаем черноморский зерновой коридор снова действующим благодаря результатам, которые мы получим в этом направлении", — заявил Эрдоган.

Как сообщил президент Турции, ожидается, что новый коридор будет создан в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, которые нуждаются в продовольствии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности, поскольку она выдвинула ряд требований, которые были недопустимы ни для Украины, ни для стран Запада.

После этого, Украина смогла создать свой зерновой коридор и обеспечить его безопасность. Как сообщи в апреле тогдашний вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в течение семи месяцев через украинский морской коридор было отправлено за границу грузов на вес 33,8 млн. тонн.

Этот показатель уже превышает общий объем экспорта за год, зафиксированный благодаря работе зерновой инициативы. Коридор, запущенный в августе 2023 года, стал ответом на выход России из зерновой сделки и начала системных атак на портовую инфраструктуру и агромощности.

Первые месяцы были испытанием, однако количество судов, готовых заходить в порты Большой Одессы и экспортировать продукцию, росло ежемесячно.





