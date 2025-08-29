РФ больше не претендует на весь Донбасс: у Эрдогана раскрыли новые требования Путина

В течение последних месяцев произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине. В этом уверяет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Турции отметил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции. Впоследствии они были вынесены на обсуждение во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

"Тогда мы увидели начало конца", — отметил Фидан.

По его словам, Москва больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. Однако теперь речь идет об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25-30% территории Донецкой области.

"Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя одновременно и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной", — подчеркнул он.

В то же время, он считает, что стратегическая потеря части Донецкой области усложняет оборону остального региона. В то же время система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

