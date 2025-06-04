Россиян призывают не отдыхать в Турции: что произошло

На территории Турции распространяется вирус Коксаки, которым болеют преимущественно дети. От поездок в эту страну следует воздержаться, заявил российский эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

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"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, еду, грязные руки", – сказал Онищенко.

Он добавил, что чаще всего вирусом Коксаки болеют дети до 10 лет. Вирус может повлечь за собой асептический менингит, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы, подчеркнул эпидемиолог.

В начале недели пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано. При этом сотрудники ведомства поставили на контроль "сообщение о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции".

Напомним, в ноябре 2024 года телеграм-каналы также писали о вспышке вируса в Турции. Туристы обращались в больницы в городах Белек, Кемер, Сиде.

Отметим, что Коксаки является вирусом из рода энтеровирусов, повсеместно встречающихся в большинстве стран, в том числе в России. Она отметила, что болезнь происходит в легкой форме не более трех-четырех дней. Среди симптомов отмечается повышенная температура, боль в животе, а в некоторых случаях тошнота и рвота. Вирус также может вызвать мелкую сыпь на ногах, кистях рук и в полости рта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за последнюю неделю в Днепропетровской области зарегистрировано 5,9 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Динамика остается положительной — уровень заболеваемости снижается и сейчас почти на 68% меньше эпидемического порога. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Он также отметил, что из-за потепления наблюдается 109 случаев острых кишечных инфекций. Более половины больных – дети. Также на этой неделе выявлено 5 случаев подозрений на острый вирусный гепатит и 4 подозрения на коклюш.