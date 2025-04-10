США и Россия начали второй раунд консультаций в Турции

В четверг, 10 апреля, в турецком мегаполисе Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между представителями США и России. Целью консультаций является постепенное восстановление нормальной работы дипломатических учреждений, подвергшихся ограничениям в период ухудшения двусторонних отношений. О начале консультаций сообщили несколько российских медиа.

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Российскую делегацию возглавляет директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Сонат Коултер.

По словам Дарчиева, Москва надеется на "очищение" двусторонних отношений от наследия администрации Джо Байдена, которое в России считают "токсичным". Российская сторона также планирует поставить вопрос о возвращении дипломатической собственности, ранее конфискованной американскими властями, и обсудить перспективы возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено на фоне санкций и разрыва авиапространства.

Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном резко обострились после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. В ответ США выслали часть российских дипломатов, ввели новые ограничения и сократили сотрудничество в ряде международных форматов.

Параллельно, согласно данным влиятельного американского издания Politico, Кремль, не покидая реваншистские амбиции, может сосредоточить усилия на дестабилизации ситуации в регионе Балкан. Издание отмечает, что Россия может использовать существующие этнические и религиозные противоречия в Боснии и Герцеговине, Косово и Сербии для провоцирования массовых беспорядков и ослабления европейского влияния в регионе.

Портал "Комментарии" писал, что количество российских ударов дронами по территории Украины существенно возросло после начала мирных переговоров с участием США. Рост произошел более чем на 50%, свидетельствует аналитика The Telegraph, которая была составлена на основе данных Воздушных сил ВСУ.