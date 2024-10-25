logo

BTC/USD

68083.99

ETH/USD

2541.16

LTC/USD

71.97

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Стало известно, почему на самом деле Эрдоган ездил на саммит БРИКС в Казань
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему на самом деле Эрдоган ездил на саммит БРИКС в Казань

Эрдоган удачно воплощает политику «и вашим, и нашим», намереваясь извлечь пользу как от сотрудничества с Западом, так и с Россией

сегодня, 13:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил саммит БРИКС, проходивший в России с 22 по 24 октября 2024 года. Несмотря на попытки укрепить отношения с Западом, турецкий лидер также стремится извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, отметил в эфире 24 канала дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Стало известно, почему на самом деле Эрдоган ездил на саммит БРИКС в Казань

Реджеп Эрдоган

По его словам, Эрдоган использовал саммит БРИКС для демонстрации амбиций Турции влиять на глобальные события и усилить свои позиции среди тюркоязычных стран. Дипломат убежден, что визит в Казань призван подчеркнуть историческое присутствие Турции в этом регионе и показать, что Анкара здесь не чужда.

По мнению Огрызко, политика Турции часто выглядит как "и вашим, и нашим" — Эрдоган стремится поддерживать отношения на разных фронтах, ища возможности для усиления влияния и заработка. Особенно это актуально ввиду напряженных отношений с Европейским Союзом, который отказывается принимать Турцию в свой состав, в частности, из-за вопросов прав человека.

Огрызко считает, что такие шаги как участие в саммите БРИКС позволяют Эрдогану оправдать сотрудничество с различными международными объединениями, даже если их интересы противоречат западным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани якобы передал ему "свежие" предложения от Украины. По его словам, они якобы касались вопросов судоходства в Черном море. Впрочем, по его словам, предложения, переданные Эрдоганом, также касались и решения "некоторых других" вопросов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/obrazheniy-zahid-chomu-erdogan-priyihav-samit-briks_n2670819
Теги:

Новости

Все новости