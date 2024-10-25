Стало известно, почему на самом деле Эрдоган ездил на саммит БРИКС в Казань

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил саммит БРИКС, проходивший в России с 22 по 24 октября 2024 года. Несмотря на попытки укрепить отношения с Западом, турецкий лидер также стремится извлечь выгоду из сотрудничества с Россией, отметил в эфире 24 канала дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Реджеп Эрдоган

По его словам, Эрдоган использовал саммит БРИКС для демонстрации амбиций Турции влиять на глобальные события и усилить свои позиции среди тюркоязычных стран. Дипломат убежден, что визит в Казань призван подчеркнуть историческое присутствие Турции в этом регионе и показать, что Анкара здесь не чужда.

По мнению Огрызко, политика Турции часто выглядит как "и вашим, и нашим" — Эрдоган стремится поддерживать отношения на разных фронтах, ища возможности для усиления влияния и заработка. Особенно это актуально ввиду напряженных отношений с Европейским Союзом, который отказывается принимать Турцию в свой состав, в частности, из-за вопросов прав человека.

Огрызко считает, что такие шаги как участие в саммите БРИКС позволяют Эрдогану оправдать сотрудничество с различными международными объединениями, даже если их интересы противоречат западным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани якобы передал ему "свежие" предложения от Украины. По его словам, они якобы касались вопросов судоходства в Черном море. Впрочем, по его словам, предложения, переданные Эрдоганом, также касались и решения "некоторых других" вопросов.



