Стало известно, сможет ли Турция заменить США в обороне Европы от РФ

Украина будет играть ключевую роль в европейской системе безопасности, в то время как Турция будет иметь важное, но не определяющее значение, отметил в эфире 24 канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Турция защитит ЕС

По его словам, Анкара, несмотря на свои возможности, не сможет самостоятельно противостоять агрессору. В то же время, допусти эксперт, после завершения войны Турция, как член НАТО с одной из мощнейших армий Альянса, готова присоединиться к миротворческим миссиям. Однако Маломуж все же убежден, что именно Украина станет ключевым участником формирования новой оборонной коалиции в Европе, поскольку имеет значительный военный, технологический и разведывательный опыт.

"Несмотря на уважение к Реджепу Эрдогану и наличии в Турции значительных ресурсов, эффективных стратегий и подготовленных бойцов, этого недостаточно, чтобы самостоятельно вести войну против агрессора. В то же время, потенциал Турции в европейской системе безопасности действительно может иметь важное значение", — отметил эксперт.

Он добавил, что по предварительным оценкам, около 40-50% военных сил в будущей системе обороны будут составлять украинские подразделения, 30% — турецкие, а остальные обеспечат другие европейские страны. Подобное распределение прогнозируется и для военно-промышленного комплекса: Украина будет занимать 32–40%, Турция – 30%, а остальные будут приходиться на европейских производителей.

Маломуж также считает, что важную роль в укреплении обороноспособности Европы будут играть такие страны как Германия, Франция, Польша, Болгария, Нидерланды, Швеция и Дания. Они обладают мощными высокотехнологичными предприятиями, способными производить современное вооружение. Для полного перевода этих производств на военные нужды потребуется от 6 до 12 месяцев, добавил эксперт. Над этим активно работают ЕС, НАТО и европейские партнеры, направляя все имеющиеся ресурсы на реализацию оборонных проектов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции намекнули на распад НАТО.



