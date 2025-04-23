Стамбул и другие большие города в Турции накрыло землетрясение: какие последствия

23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, которое ощущалось в большинстве городов Мраморного региона. Оно вызвало панику среди жителей и привело к появлению трещин на стенах зданий и повреждениям старых сооружений.

В Турции произошло землетрясение. Фото из открытых источников

Местные СМИ сообщают, что землетрясение ощущалось в Стамбуле, а также в Коджаели, Ялове, Текирдази, Бурсе и Сакарье. Подземные толчки вызвали у жителей чувство паники, люди бросали все дела и просто выбегали на улицы, чтобы спастись. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

На некоторых зданиях появились трещины, а некоторые старые сооружения получили серьезные повреждения.

Власти поспешили успокоить людей, завив, что риск цунами в районе Мраморного моря отсутствует. Тем временем, из-за перегрузки линий связи, операторы GSM порекомендовали использовать текстовые сообщения и Интернет-приложения для бесперебойной связи.

Мэр Стамбула и губернатор уверили, что работа по оценке ущерба продолжается, а местные власти готовы реагировать на потребности граждан.

Эксперты подчеркнули, что пока невозможно утверждать, было ли это землетрясение предвестником более мощного. Граждан призвали быть готовыми к возможным последующим толчкам.

На данный момент установлено, что землетрясение, которое ощущалось в близлежащих провинциях, а также в Стамбуле, произошло на глубине 6,92 километра. При этом 6 февраля 2023 года южную и центральную части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. В результате природного бедствия погибли около 50 тысяч человек.

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