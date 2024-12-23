Стороны снова соберутся в Стамбуле: в Турции сделать заявление о мирных переговорах

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Ткачик Олеся
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности содействовать возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Как отметил глава управления коммуникаций при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews, такие переговоры могут снова пройти в Стамбуле.
Переговоры Украины и РФ
В частности, Алтун подчеркнул, что инициированный Турцией дипломатический процесс между двумя странами является важным примером международного посредничества.
По его словам, важно, чтобы все стороны заняли ответственную и конструктивную позицию, избежав дальнейшего обострения кризиса.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии со своим народом заявил, что возможность переговоров с Украиной базируется на так называемых "Стамбульских соглашениях", которые обсуждали в 2022 году. В этих соглашениях, по его словам, якобы содержались требования относительно "денатификации", "демилитаризации" и сокращения Вооруженных сил Украины. Однако Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе четко отметил, что никаких "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. По его словам, российская сторона выдвигала только ультиматумы, на которые Украина дала ответ.
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