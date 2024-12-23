Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности содействовать возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Как отметил глава управления коммуникаций при администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью Euronews, такие переговоры могут снова пройти в Стамбуле.

Переговоры Украины и РФ

В частности, Алтун подчеркнул, что инициированный Турцией дипломатический процесс между двумя странами является важным примером международного посредничества.

"Стамбул зарекомендовал себя как эффективную площадку для мирных переговоров и получил признание на международной арене. Есть вероятность, что стороны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая сила готова оказать всю необходимую поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для организации переговоров, — отметил Алтун.

По его словам, важно, чтобы все стороны заняли ответственную и конструктивную позицию, избежав дальнейшего обострения кризиса.

"Мы считаем своим долгом содействовать обеспечению регионального мира и глобальной стабильности. Турция сделает все возможное для достижения этой цели", – подытожил представитель администрации Эрдогана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии со своим народом заявил, что возможность переговоров с Украиной базируется на так называемых "Стамбульских соглашениях", которые обсуждали в 2022 году. В этих соглашениях, по его словам, якобы содержались требования относительно "денатификации", "демилитаризации" и сокращения Вооруженных сил Украины. Однако Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе четко отметил, что никаких "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. По его словам, российская сторона выдвигала только ультиматумы, на которые Украина дала ответ.



