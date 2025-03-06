logo

BTC/USD

90349.75

ETH/USD

2244.18

LTC/USD

104.37

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Страна, которая пыталась сохранять нейтралитет в войне, теперь готова отправить миротворцев в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Страна, которая пыталась сохранять нейтралитет в войне, теперь готова отправить миротворцев в Украину

Milliyet пишет о том, что Турция готова обсуждать возможную отправку миротворцев в Украину

сегодня, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С большой вероятностью можно сказать, что Турция рассматривает варианты отправки своих миротворческих войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Milliyet".

Страна, которая пыталась сохранять нейтралитет в войне, теперь готова отправить миротворцев в Украину

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Источники из Министерства национальной обороны сделали заявление по поводу новости о том, что турецкие войска будут отправлены в Украину в составе Миротворческих сил", — пишет издание.

Отметим, ранее также Ирландия заявила, что готова помогать Украине, включая отправку миротворцев.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон. Это произошло в обед в то время, как украинский президент сделал короткую остановку по пути в США.

В ходе встречи Мартин заявил Зеленскому, что Ирландия открыта к оказанию помощи, включая отправку миротворцев в Украину. Кроме того, стороны обсудили работу по достижению "устойчивого и прочного" мирного урегулирования войны, а также ряд других вопросов. Это заявление особенно интересно в связи с тем, что ранее Ирландия занимала умеренную позицию и не включалась в активную поддержку Украины в войне.                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — среди государств-членов НАТО сформировалась так называемая коалиция желающих, которая намерена направить свои войска в Украину в статусе миротворцев после достижения прекращения огня. Возглавляют инициативу Великобритания и Франция.

По данным Sky News, были определены страны, которые могут стать частью этой коалиции, а также решившие воздержаться от участия в ней.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости