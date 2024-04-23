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Страна НАТО впервые применит российские ЗРК С-400

В свое время поставки Анкаре этих ЗРК вызвали скандал и привели к исключению Турции из программы истребителя пятого поколения

23 апреля 2024, 17:02
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Кравцев Сергей
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Турция может развернуть российские системы ПВО С-400 "Триумф" на границе с Ираком для запланированного летнего наступления против Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Business Insider".

Страна НАТО впервые применит российские ЗРК С-400

Российский ЗРК С-400. Фото из открытых источников

Отмечается, если Анкара пойдет на такой шаг, то это станет первым развертыванием поставленной Турции зенитной ракетной системы С-400.

Предполагается, что С-400 будет защищать турецкие силы от дронов, вероятно, приобретенных РПК. Однако система эффективна и против других угроз, в частности, крылатых и баллистических ракет.

Стоит напомнить, о соглашении на поставку российских ЗРК С-400 турецкое МИД заявило в 2017 году. Тогда же объявили о подписании контракта на эти системы. Его цена составляла 2,5 млрд долл.

Контракт вызвал резкую критику со стороны американской администрации: в Белом доме заявили, что участие Турции в программе истребителя пятого поколения F-35 теперь "невозможно". Позже Анкару официально исключили из нее.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина рассматривала возможность подписания соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Такие переговоры якобы велись между Киевом, Москвой и Анкарой в течение двух месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В материале указывается, что стороны достигли согласия относительно текста, который должна была объявить Турция, но Украина "внезапно отказалась", рассказали агентству "Reuters" четверо неназванных лиц, знакомых с ситуацией. Также они отметили, что в прошлом месяце было "почти достигнуто российско-украинское соглашение" о судоходстве в Черном море.




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Источник: https://www.businessinsider.com/turkey-may-soon-deploy-controversial-russian-s-400-air-defenses-2024-4
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