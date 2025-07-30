Тело россиянина с пакетом от мусора на голове и запиской в руке нашли в Стамбуле

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Slava Kot
В лесистой местности на окраине Стамбула обнаружили тело молодого человека с пакетом на голове и прощальной запиской в руке. Погибшим оказался гражданин России Усман Амриев, в последние годы проживавший в Турции и обучавшийся в частном университете.
В Стамбуле нашли мертвым россиянина. Фото из открытых источников
28 июля житель Стамбула прогуливался по лесной зоне Бахчекой в районе Сарьер и обнаружил тело человека, который лежал без признаков жизни. На место инцидента прибыли медицинские работники и полиция. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения.
Во время осмотра полиция зафиксировала, что на голове погибшего был черный мусорный пакет, плотно заклеенный упаковочной лентой. В руке мужчина держал записку на русском языке. Рядом с телом также нашли черную сумку с личными вещами россиянина, в том числе там был мобильный телефон, деньги и проездная карта Стамбула.
Кроме этого, в тексте содержался 153-й аят суры "Аль-Бакара" из Корана, написанный арабскими буквами.
Согласно предварительным данным полиции, погибшим оказался 25-летний гражданин России Усман Амриев. Около трех лет назад он приехал в Турцию на обучение. Сначала россиянин учился в государственном университете в городе Кютахья, а затем переехал в Стамбул, где поступил в частный университет в районе Каагитхане. Лицо удалось установить благодаря вещам, найденным в его сумке, в частности, карточке доступа, указывающей на место жительства.
Официальная причина смерти пока не подтверждена. Тело направили в судебно-медицинский институт для проведения экспертизы. Турецкая полиция рассматривает возможность самоубийства или умышленного убийства с имитацией прощальной записки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Таиланде обнаружили тело мертвого российского туриста.
Также "Комментарии" писали, что в Италии нашли мертвой украинскую студенту.