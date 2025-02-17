Турция готова активно содействовать мирному процессу и восстановлению Украины, заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Однако он подчеркнул, что первоочередной задачей является прекращение боевых действий и разработка эффективного и стабильного мирного плана.

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Фидан отметил, что сейчас идет активная работа над мирными инициативами, и все стороны, включая США и Европу, работают над разными аспектами прекращения огня. Он отметил, что важно сочетание срочной потребности в прекращении боевых действий с долгосрочными стратегическими целями.

Министр также не исключил возможность принятия "неприятных решений" в контексте территориальных вопросов, отметив, что в условиях войны придется решать, что можно удержать, а что придется отложить. Этот вопрос, по его словам, находится в центре внимания всех участников процесса.

Фидан также подчеркнул, что обе стороны конфликта имеют разные цели и интересы, и важно, сможет ли посредничество США обеспечить компромисс. Он отметил, что это важный вопрос, требующий тщательного рассмотрения со всех сторон.

В то же время, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что любые переговоры с Россией должны базироваться на четко сформулированном плане, и Украина не согласится на решения, противоречащие ее национальным интересам.

"Комментарии" уже писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков по поручению Путина вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет посвящена, прежде всего, восстановлению отношений двух стран.