Главная Новости Мир Турция Турция готова включиться в мирный процесс по Украине: о чем договорились Эрдоган и Рютте
НОВОСТИ

Турция готова включиться в мирный процесс по Украине: о чем договорились Эрдоган и Рютте

Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины

20 августа 2025, 07:11 comments2284
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганон. Они обсудили вопрос прекращения войны РФ против Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Турция готова включиться в мирный процесс по Украине: о чем договорились Эрдоган и Рютте

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море", — говорится в сообщении.

Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции — одной из важнейших стран НАТО — в мирный процесс и о тесном сотрудничестве.

Также собеседники обменялись мнениями относительно надежных и устойчивых гарантий безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным станут новым толчком для окончания войны в Украине, особенно если к ним присоединится Владимир Зеленский.

Реджеп Эрдоган в соцсети X прокомментировал встречу Трампа и Путина на Аляске назвав ее шагом, который может приблизить окончание войны в Украине.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, дали новый толчок поискам прекращения войны между Россией и Украиной", — пишет Эрдоган.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина интенсивно готовится к официальному визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Нариман Джелял, основной темой предстоящих переговоров может стать вопрос о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Киевом и Анкарой.




Источник: https://x.com/trpresidency/status/1957885554424705385
