Согласно информации Atlantic Council, Турция намерена активно содействовать прекращению войны в Украине, что может значительно изменить геополитический ландшафт региона. Анкара как важное военное и дипломатическое государство стремится сыграть ключевую роль в формировании условий прекращения огня и послевоенного соглашения, отмечает издание.

Зеленский, Эрдоган, Путин

В частности, издание отмечает, что последние два с половиной года Турция оказывала военную помощь Украине, одновременно поддерживая связи с Россией. Она инициировала переговоры, контролировала движение судов в Черном море и ограничивала эскалацию конфликта. Такая стратегия Турции предполагает балансировку между интересами России, стран НАТО и турецкими союзниками. Она усиливает сдерживание России как через непосредственное сотрудничество с Украиной и Азербайджаном, так и через координацию действий с Болгарией и Румынией.

Atlantic Council подчеркивает, что не все войны завершаются полной победой или поражением. Некоторые могут перейти в состояние покоя по достижении стратегического тупика. Если Россия и Украина иссякнут, возможным сценарием станет компромисс, который поможет избежать дальнейшей эскалации. Турция, по мнению журналистов, может быть ключевым игроком в этом процессе благодаря своему опыту сдерживания и стремлению к мирным переговорам.

"Не все войны заканчиваются драматическим поражением или победой: некоторые иссякают или переходят в фазу покоя после стратегического тупика. Если агрессор и защитник достигнут взаимного истощения в ближайшие годы, это может быть наименее плохим вариантом для России, Украины, региона и Запада — и это оставит турок в оптимальной стратегической позиции при условии урегулирования и гарантий, чтобы предотвратить повторное возникновение конфликта", — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что дискуссии о предстоящей войне должны начаться с того, какую роль будет играть Россия в регионе после прекращения боевых действий. Турция и ее подход к миротворчеству здесь имеет уникальную ценность: она объединяет достаточно жесткую силу, чтобы понять, что Россия не станет региональным завоевателем, но оставляет достаточно дверей открытыми для укрепления связей, чтобы у Кремля были причины прекратить войну.

"Теории европейской безопасности и безопасности НАТО, прекращение конфликта в Украине и стабилизации Черного моря должны рассматриваться целостно, и треугольный подход Турции учитывает как то, что россияне могут быть готовы проглотить, так и то, что может принять Запад, если и когда Украина будет готова", — говорится в материале.

При этом издание напоминает, что Турция активно помогает Украине в укреплении ее обороноспособности, предоставляя дроны, оружие и другое военное оборудование. Совместные проекты между турецким и украинским оборонными секторами способствуют дальнейшему сотрудничеству. По мнению Atlantic Council, Турция может стать важным долгосрочным партнером для Украины, обеспечивая устойчивость обороны в условиях нестабильной поддержки со стороны Запада.

Кроме того, Турция также сотрудничает с союзниками по НАТО, такими как Румыния и Болгария, в частности, по вопросам разминирования Черного моря. Это показывает, что Североатлантический союз может усилить свое присутствие в регионе без прямой угрозы России. Турецкая военная и дипломатическая деятельность является важным фактором поддержания стабильности и сдерживания в Черноморском регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ категорически исключают возможность каких-либо переговоров с Украиной после операции ВСУ в Курской области.



