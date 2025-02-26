Турция окончательно определилась, чей Крым

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Slava Kot
Турция заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. В турецком посольстве объяснили, что позиция Анкары основана на правовых и нравственных основаниях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Президент Турции Реджеп Эрдоган
В 11-ю годовщину сопротивления оккупации Крыма посольство Турции выступило с заявлением, где озвучило свою позицию по поводу незаконной аннексии полуострова.
В посольстве выразили поддержку работы Крымской платформы, стремящейся мирно отстаивать дело Крыма на международной арене, а также напомнили слова президента Турции Реджепа Эрдогана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции анонсировали неприятные решения для Украины. МИД страны рассказал, от чего стоит отказаться Киеву.
Также "Комментарии" писали, что россиянам пришлось принять непростое решение, чтобы и дальше содержать Крым.
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