Турция окончательно определилась, чей Крым

Турция заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. В турецком посольстве объяснили, что позиция Анкары основана на правовых и нравственных основаниях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент Турции Реджеп Эрдоган

В 11-ю годовщину сопротивления оккупации Крыма посольство Турции выступило с заявлением, где озвучило свою позицию по поводу незаконной аннексии полуострова.

"На этой неделе мы вступили в 4-й год войны, а сегодня проходит 11-й год оккупации Крыма. Турция, как верный друг и стратегический партнер Украины, приняла четкую и последовательную политику, отрицающую оккупацию и последующую аннексию Крыма в 2014 году. Турция решительно поддерживает полную территориальную целостность, включая Крым, суверенитет и независимость Украины", — подчеркнули в посольстве.

В посольстве выразили поддержку работы Крымской платформы, стремящейся мирно отстаивать дело Крыма на международной арене, а также напомнили слова президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирное урегулирование войны дипломатическим путем является единственным жизнеспособным способом достижения справедливого и длительного мира и безопасности. В связи с этим Турция готова внести свой вклад в перспективу мира любым возможным способом", — говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции анонсировали неприятные решения для Украины. МИД страны рассказал, от чего стоит отказаться Киеву.

Также "Комментарии" писали, что россиянам пришлось принять непростое решение, чтобы и дальше содержать Крым.