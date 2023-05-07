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Турция отказалась передать Украине важное оружие: что известно

Соединенные Штаты просили Турцию передать ЗРК С-400 в Украину

сегодня, 19:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Америка просила Турцию передать ЗРК С-400 в Украину, но официальная Анкара отказалась. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в интервью телеканалу Haberturk .

Турция отказалась передать Украине важное оружие: что известно

Мевлют Чавушоглу (фото из открытых источников)

По его словам, США "представили разные предложения" по С-400.


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"Они сделали предложения, непосредственно касающиеся нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет?" – заявил Чавушоглу.

Глава МИД сообщил, что отказал в просьбе Белого дома отправить комплексы С-400 в Украину.

"США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину, и мы ответили "нет", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция призывает "остановить кровопролитие" и предлагает вести переговоры с Россией пять лет. В Эрдогане придумали новый способ остановить войну в Украине. В Турции заявили, что следует остановить "кровопролитие в Украине", а затем можно пять лет вести мирные переговоры. Такое заявление сделал представитель президента Турции Ибрагим Калина. Он заявил, что Турция и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. Потому что мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч людей в Украине.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Турция заявила о провокации и закрыла небо для одной из стран . Турция объявила, что закроет воздушное пространство для армянских самолетов. Причиной такого решения стало открытие памятника в столице Армении, который посвятили спецоперации Немезиса в 1918-1922 годах. На открытие памятника в Армении отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



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