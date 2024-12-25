Турция, после возобновления работы посольства в Дамаске, планирует в ближайшее время открыть генеральное консульство в Алеппо. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте отметил, что Анкара продолжит всестороннюю поддержку новой власти Сирии.

Турция. Фото: Reuters

"Мы возобновили деятельность нашего посольства в Дамаске и активно готовимся к открытию генерального консульства в Алеппо. Мы высоко ценим усилия Ахмеда аль-Шараа, нового лидера Сирии, который проявил умеренность и конструктивный подход в переходный период", — подчеркнул президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция готова помогать Сирии во всех областях: энергетике, образовании, здравоохранении, безопасности и торговле. Он заверил, что Анкара будет способствовать восстановлению государственных институций и укреплению потенциала страны.

"Наша позиция относительно территориальной целостности Сирии остается неизменной, как и борьба с террористическими организациями, такими как ИГИЛ и РПК", — добавил Эрдоган.

Напомним, что посольство Турции в Сирии возобновило свою работу в середине декабря, завершив 12-летний период дипломатической паузы. Временным поверенным по делам посольства был назначен посол Турции в Мавритании Бурхан Кероглу, подчеркивающий важность постепенного восстановления отношений между странами.

Анкара также активно поддерживает сирийские власти в создании новой армии численностью 300 тысяч человек, которые станут основой безопасности в восстановленной Сирии. Турция планирует расширять сотрудничество по другим стратегическим направлениям, демонстрируя свою готовность способствовать стабилизации и развитию соседней страны.

Портал "Комментарии" писал, что Российские войска впервые с 2016 года нанесли авиаудары сирийскому городу Алеппо. Повстанцы дошли до центра Алеппо.