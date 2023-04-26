Турция призывает "остановить кровопролитие" и предлагает вести переговоры с Россией пять лет

В Эрдогана придумали новый способ остановить войну в Украине. В Турции заявили, что следует остановить "кровопролитие в Украине", а затем можно пять лет вести мирные переговоры. Такое заявление сделал представитель президента Турции Ибрагим Калина, пишет Anadolu.

"Давайте приложим максимум усилий для прекращения войны в Украине. Продолжение этой войны и расширение ее рамок угрожают глобальным бедствием. Важно остановить эту войну и предпочесть дипломатию", — заявил он.

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Он заявил, что Турция и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган готовы взять на себя роль в этом вопросе. Потому что мир не должен видеть гибель еще десятков тысяч людей в Украине.

"Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, "остановим кровопролитие". Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", — добавил советник Эрдоган.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция не собирается вводить санкции против РФ. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не ввела и не собирается вводить санкции против России по примеру Запада, поскольку руководствуется собственными экономическими интересами (торговля, туризм). Народный депутат Украины ІХ созыва, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб сомневается, что по итогам выборов в Турции следует рассчитывать на изменения по Украине. Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что даже если в Турции изменится власть, ничего по поводу политики по невведению санкций против РФ не изменится.