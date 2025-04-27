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Турция сделала неслыханный шаг против Украины и помогла РФ: детали

Турция выдала РФ подозреваемого в убийстве генерала Москалика, выбиравшего цели для ударов по Украине

сегодня, 15:33
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Ткачик Олеся

Российские силовики заявили о задержании якобы "украинского шпиона", обвиняемого в убийстве одного из высокопоставленных военных РФ — заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Ярослава Москалика.

Турция сделала неслыханный шаг против Украины и помогла РФ: детали

Турция

Как сообщает BBC, ФСБ объявила о задержании агента украинских спецслужб Игната Кузина. По версии россиян, он заложил взрывное устройство в автомобиль Volkswagen Golf, чтобы ликвидировать генерала Москалика. Тот был убит, когда он проходил мимо машины, припаркованной возле его дома в Балашихе под Москвой.

В ФСБ утверждают, что Кузин установил в транспортном средстве самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано дистанционно с территории Украины. Также в ведомстве отметили, что подозреваемого якобы завербовали украинские спецслужбы еще в 2023 году. В Москву Кузин прибыл в сентябре того же года.

Как подчеркнул военный Дмитрий Лыховий, мало кто заметил, что по информации росСМИ, Игната Кузина, подозреваемого ФСБ РФ в участии в ликвидации генерал-майора Москалика, выдала России Турция.

"Соответствующие выводы следует сделать и относительно политики Анкары, и относительно того, следует ли ехать в Турцию неватным гражданам Украины", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого взорвали в Балашихе, среди прочего отвечал за регулярное планирование, координацию и подготовку соответствующей отчетности относительно комплекса мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.lykhoviy/posts/pfbid02m5waNiL3RLZCVZGzY4PCAAte3GYMruHwac5aPGhCeSUNbEuWreea26uRFvyjjiVMl?locale=ru_RU
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