Российские силовики заявили о задержании якобы "украинского шпиона", обвиняемого в убийстве одного из высокопоставленных военных РФ — заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Ярослава Москалика.

Турция

Как сообщает BBC, ФСБ объявила о задержании агента украинских спецслужб Игната Кузина. По версии россиян, он заложил взрывное устройство в автомобиль Volkswagen Golf, чтобы ликвидировать генерала Москалика. Тот был убит, когда он проходил мимо машины, припаркованной возле его дома в Балашихе под Москвой.

В ФСБ утверждают, что Кузин установил в транспортном средстве самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было активировано дистанционно с территории Украины. Также в ведомстве отметили, что подозреваемого якобы завербовали украинские спецслужбы еще в 2023 году. В Москву Кузин прибыл в сентябре того же года.

Как подчеркнул военный Дмитрий Лыховий, мало кто заметил, что по информации росСМИ, Игната Кузина, подозреваемого ФСБ РФ в участии в ликвидации генерал-майора Москалика, выдала России Турция.

"Соответствующие выводы следует сделать и относительно политики Анкары, и относительно того, следует ли ехать в Турцию неватным гражданам Украины", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик, которого взорвали в Балашихе, среди прочего отвечал за регулярное планирование, координацию и подготовку соответствующей отчетности относительно комплекса мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным оружием дальнего радиуса действия по территории Украины.



