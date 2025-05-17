Турция спасла переговоры между РФ и Украиной от полного провала: что предложила Анкара

Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Переговоры в Стамбуле

Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение", — отметил чиновник.

По его словам, российской делегации "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".

"Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как их потребность найти выход", — прокомментировал переговоры турецкий собеседник CNN.

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