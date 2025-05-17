Турция спасла переговоры между РФ и Украиной от полного провала: что предложила Анкара

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Кравцев Сергей
Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Переговоры в Стамбуле
Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".
По его словам, российской делегации "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".
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