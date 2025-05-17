logo

BTC/USD

102894.35

ETH/USD

2481.13

LTC/USD

99.90

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Турция спасла переговоры между РФ и Украиной от полного провала: что предложила Анкара
commentss НОВОСТИ Все новости

Турция спасла переговоры между РФ и Украиной от полного провала: что предложила Анкара

По информации CNN, Турция предложила обмен, чтобы сдвинуть с места переговоры Украины и РФ

сегодня, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Турция спасла переговоры между РФ и Украиной от полного провала: что предложила Анкара

Переговоры в Стамбуле

Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение", — отметил чиновник.

По его словам, российской делегации "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".

"Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как их потребность найти выход", — прокомментировал переговоры турецкий собеседник CNN.

Читайте также на портале "Комментарии" — казалось, что российский диктатор Владимир Путин сильно рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам же и инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но и получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится материале Financial Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/russia-ukraine-peace-talks-intl-05-16-25?t=1747461391535
Теги:

Новости

Все новости