Турция ставит ультиматум совершить военную операцию: в какую страну угрожают вторгнуться

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Slava Kot
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. По его словам, в настоящее время Сирия имеет ультиматум от Анкары — руководители "Рабочей партии Курдистана" (РПК) должны покинуть страну.
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: Anadolu
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN TÜRK прокомментировал позицию страны по Сирии. По его словам, Турция будет помогать в развитии Сирии, однако Дамаску предстоит решить "проблему РПК", которую Анкара считает террористической организацией.
Главный дипломат Турции рассказал об условиях начала военной операции на территории Сирии. По словам Фидана, новая сирийская администрация должна лишиться высших представителей "Рабочей партии Курдистана".
По его словам, если это не будет сделано, то будет объявлена военная операция со стороны Турции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о цели, поставленной США, Турцией и Израилем в Сирии.
Также "Комментарий" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который рассказал, как нужно свергнуть режим диктаторов на примере Башара Асада.
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