Турция ставит ультиматум совершить военную операцию: в какую страну угрожают вторгнуться

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. По его словам, в настоящее время Сирия имеет ультиматум от Анкары — руководители "Рабочей партии Курдистана" (РПК) должны покинуть страну.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: Anadolu

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN TÜRK прокомментировал позицию страны по Сирии. По его словам, Турция будет помогать в развитии Сирии, однако Дамаску предстоит решить "проблему РПК", которую Анкара считает террористической организацией.

"Ультиматум, который мы им поставили, очевиден. Мы передали через американцев, передали также через прессу. Кадры PПК должны покинуть страну. Честно говоря, мы пока не видим никакой подготовки к этому, не видим никакого намерения. А мы ждем", — сказал Фидан.

Главный дипломат Турции рассказал об условиях начала военной операции на территории Сирии. По словам Фидана, новая сирийская администрация должна лишиться высших представителей "Рабочей партии Курдистана".

"Когда мы говорим об ультиматумах или условиях… Если вы не хотите военной операции в регионе… Мы подаем эти условия очень просто, правдиво, ничего и никого не скрывая. Какие наши условия для вас? Международные террористы из других стран покидают страну. Управленческий персонал РПК покидает страну. Руководство террористической организации должно покинуть Сирию. Они знают себя, у нас есть их имена", — подчеркнул турецкий политик.

По его словам, если это не будет сделано, то будет объявлена военная операция со стороны Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о цели, поставленной США, Турцией и Израилем в Сирии.

Также "Комментарий" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который рассказал, как нужно свергнуть режим диктаторов на примере Башара Асада.