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Турция уговаривает США отказаться от санкций против РФ: какие ограничения хотят отменить

Турция хочет отмены санкций США против "Газпромбанка"

сегодня, 12:26
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Кравцев Сергей

По инициативе Анкары начаты переговоры с США об отказе от санкций, что позволит стране продолжать использовать российский "Газпромбанк" для оплаты импорта природного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает "Bloomberg".

Турция уговаривает США отказаться от санкций против РФ: какие ограничения хотят отменить

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Министр энергетики пояснил, если не будут сняты ограничения, Турция не сможет платить России.

"Если мы не сможем платить, мы не сможем покупать товары", — добавил он.

Комментарии Байрактара усиливают напряженность между Вашингтоном и оставшимися европейскими покупателями российского газа из-за объявленных на прошлой неделе санкций в отношении "Газпромбанка", который ранее избегал штрафных санкций, связанных с вторжением на Украину, благодаря своей ключевой роли в платежах за энергоносители.

"Если не будет никаких исключений, это может стать чем-то очень большим для Турции", — сказал министр. 

Алпарслан Байрактар сослался на предыдущие исключения из санкций, связанных с Ираном, в качестве прецедента.

СМИ отмечает, Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию: в прошлом году на ее долю пришлось около 42% импорта.

Венгрия, еще один крупный импортер, раскритиковала действия США против "Газпромбанка", заявив, что они ставят под угрозу энергетическую безопасность. Министр иностранных дел Петер Сийярто на прошлой неделе, что страны региона "найдут способ" продолжить потоки, после переговоров в Стамбуле с региональными министрами энергетики, включая Байрактара.

Хотя Турция поставляет украинским военным боевые беспилотники и критически важные артиллерийские снаряды, Анкара не ввела санкции против России из-за вторжения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вместо этого пытался выступить посредником в установлении мира между воюющими сторонами и возродить соглашение, поддержанное Организацией Объединенных Наций, которое он помог разработать в 2022 году, что позволило экспортировать украинское зерно через Черное море.

Анкара и Москва хотят создать газовый хаб в Турции, включая возможность прокладки большего количества подводных трубопроводов через Черное море. Помимо газа, Турция зависит от России примерно в половине своего импорта сырой нефти, имеет одну строящуюся атомную электростанцию "Росатома" и ведет переговоры о второй.

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