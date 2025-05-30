С каждым днем стороны все ближе и ближе к "раздорожью" в войне в Украине. Открывается всего два путин: или мир будет достигнут уже до конца 2025 года или война будет продолжаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

"В войне мы подходим к раздорожью. 16 мая, как знаете, были переговоры, и как я там отметил, перед нами два пути. Либо мы закроем глаза на продолжение этой войны, либо до конца этого года достигнем постоянного мира", — сказал топ-дипломат.

По словам Фидана, Турция считает единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира и с начала войны президент Турции прилагает большие усилия.

Глава МИД Турции подчеркнул, что переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Анкара рассматривает стамбульские переговоры, как новое начало.

Он отметил, что быстрая реализация договоренности по обмену пленных "тысяча на тысячу" доказала, что переговоры могут привести к конкретным результатам.

"Мы хотим, чтобы импульс, который был в Стамбуле, продолжался. И верим, что с привлечением различных партнеров, которые имеют разные возможности и мнения, это усилит фундамент переговоров", — констатировал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва продолжает пытаться играть первую скрипку в процессе переговоров, диктуя время, место проведения и повестку дня. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).



