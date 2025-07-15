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"Турция заключила секретное соглашение с Россией и готовится к выходу из НАТО": что известно

Российская пропаганда добралась и до Болгарии

15 июля 2025, 19:59 comments1963
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Недилько Ксения

В болгарских соцсетях тиражируют "новость", якобы что "Турция заключила секретное соглашение с Россией и готовится к выходу из НАТО". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это манипуляция и откровенный вымысел.

"Турция заключила секретное соглашение с Россией и готовится к выходу из НАТО": что известно

Путин и Эрдоган

Отмечается, что эта информация не имеет подтверждения в официальных или независимых источниках. Турция не только не заявляла о выходе из НАТО, но продолжает активно участвовать в деятельности Альянса.

”Турция заключила секретное соглашение с Россией и готовится к выходу из НАТО”: что известно - фото 2

По данным расследователей болгарского проекта Factcheck.bg, авторы фейка ссылаются на вымышленные источники типа несуществующего "греческого расследовательского портала Katapodis News" и вымышленного "польского аналитика М. Казмерчика". Вброс подкреплен фотографией "встречи" Эрдогана с Путиным, сгенерированной ИИ.

24 июня 2025 г. турецкий представитель в НАТО генерал-лейтенант Кемаль Туран подтвердил, что Турция "всегда ставила НАТО в центр своей политики обороны и безопасности" и остается преданной союзническим обязательствам.

Также Турция является одним из крупнейших участников совместных миссий НАТО, в частности, на ее территории расположены стратегические объекты Альянса (базы в Инджирлике, Конье, Кюреджике).

Распространение фейков о выходе Турции из Альянса – часть российской дезинформационной кампании, которая стремится подорвать доверие к НАТО и создать иллюзию раскола между союзниками, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Надежда Савченко сообщила, действительно ли находится в плену.



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