Украина и РФ договорились о новом раунде переговоров: турецкий министр рассказал подробности

Украина и Россия договорились о проведении нового раунда переговоров, а Турция выразила готовность принять обе стороны. Дата переговоров пока еще не объявлена.

Хакан Фидан (фото из открытых источников)

Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Anadolu Ajansı.

По его словам, Анкара ожидает встречи делегаций.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также очертил актуальные вопросы, обсуждаемые в ходе переговорного процесса.

"Война между Россией и Украиной — это не только две страны, но и другие государства, стоящие за ними. Ситуация преобразуется в более глобальную войну. Мы ожидаем, что будет следующий раунд", – отметил Фидан.

Он добавил, что на переговорах в Стамбуле удалось добиться определенного прогресса в реализации договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече, а также в планах продолжения диалога.

Фидан назвал переговоры между украинской и российской сторонами "лучшим из возможных вариантов, учитывая психологию войны".

"Если состоится еще ряд встреч, то переговоры лидеров станут неизбежными", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России назвали два условия для новых переговоров в Стамбуле . Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия согласится на новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если Киев выполнит два условия. По его словам, Украина должна отказаться от ударов по аэродромам РФ и согласиться на короткое перемирие.

Алексей Чепа в интервью российским СМИ прокомментировал возможность третьей встречи Украины и России на переговорах в Стамбуле. По его словам, Украина не должна больше осуществлять спецоперации подобные "Паутине", когда в России была атакована стратегическая авиация сразу на четырех аэродромах.

