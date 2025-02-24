Украина может склонить на свою сторону лидера, который дважды переиграл Путина

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Ткачик Олеся
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его страна может стать платформой для переговоров с участием США, Украины и России. Во время недавней встречи с Владимиром Зеленским турецкий лидер отметил важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил в эфире 24 канала эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммада Фараджаллаха.
Переговоры о мире
По его словам, у Эрдогана есть собственные стратегические интересы в отношении Украины, которые могут совпадать с украинскими национальными интересами. В частности он заинтересован в участии турецких компаний в восстановлении украинской инфраструктуры в пострадавших городах. Кроме того, Эрдоган хочет получить надежного союзника в Черном море, которым может стать Украина. Также президент Турции заинтересован в сохранении крымскотатарского народа, коренного в Украине.
Кроме того, эксперт напомнил, что именно Эрдоган одним из первых предложил возможность размещения жандармерии или турецких военных в качестве миротворцев в зоне конфликта.
По его мнению, Турция является вторым по значимости членом НАТО и имеет вторую по мощи армию в Альянсе. Также Турция входит в число немногих стран НАТО, имеющих военные базы за пределами своей территории, наряду с США и Великобританией.
Фараджаллах считает, что Эрдоган может стать важным партнером Украины, но многое будет зависеть от того, что Анкара получит в ответ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина намерена вести переговоры с РФ с позиции силы.
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