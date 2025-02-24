Украина может склонить на свою сторону лидера, который дважды переиграл Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его страна может стать платформой для переговоров с участием США, Украины и России. Во время недавней встречи с Владимиром Зеленским турецкий лидер отметил важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил в эфире 24 канала эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммада Фараджаллаха.

Переговоры о мире

По его словам, у Эрдогана есть собственные стратегические интересы в отношении Украины, которые могут совпадать с украинскими национальными интересами. В частности он заинтересован в участии турецких компаний в восстановлении украинской инфраструктуры в пострадавших городах. Кроме того, Эрдоган хочет получить надежного союзника в Черном море, которым может стать Украина. Также президент Турции заинтересован в сохранении крымскотатарского народа, коренного в Украине.

Кроме того, эксперт напомнил, что именно Эрдоган одним из первых предложил возможность размещения жандармерии или турецких военных в качестве миротворцев в зоне конфликта.

"Он же провел Путина и на Кавказ (тот проиграл Нагорный Карабах), и в Сирию (проиграл Путин и ее). Кто там стоял? Эрдоган. Холодный, жестокий, прагматичный политик. У него свои счета из США", – заметил Фараджаллах.

По его мнению, Турция является вторым по значимости членом НАТО и имеет вторую по мощи армию в Альянсе. Также Турция входит в число немногих стран НАТО, имеющих военные базы за пределами своей территории, наряду с США и Великобританией.

Фараджаллах считает, что Эрдоган может стать важным партнером Украины, но многое будет зависеть от того, что Анкара получит в ответ.

"Украина должна остаться (в любой форме), она должна дождаться своего звездного времени, нужно отойти от детских мечтаний: либо все, либо ничего, либо вся Украина, либо ничего. Украина должна использовать любые инструменты, которые позволят ей быть суверенным государством", – подытожил Фараджаллах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина намерена вести переговоры с РФ с позиции силы.





