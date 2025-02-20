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Украина может заключить союз, который уже смертельно пугает Путина

Турция может помочь Украине выиграть войну и этого очень боится Путин

сегодня, 11:10
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Ткачик Олеся

Российский диктатор Владимир Путин серьезно обеспокоен тем, что Турция может стать союзником Украины и предоставить гарантии безопасности. Самые большие опасения Кремля вызывает вероятность того, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган примет решение о введении своих войск на украинскую территорию, отметил в эфире 24 канала эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллал.

Украина может заключить союз, который уже смертельно пугает Путина

Владимир Путин

По его словам, Анкара уже неоднократно заявляла о готовности к подобным шагам и имеет военные базы в нескольких странах.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо создать демилитаризованную зону вдоль всей границы со страной-агрессором, где будут размещены международные военные силы и наблюдатели. Турция является одним из тех государств, которые не боятся отправлять свои войска за границу. Она уже располагает военными базами в Сирии, Катаре, Ливии, а также планирует расширить свое присутствие в Сомали и других странах, напомнил эксперт.

"Эрдоган неоднократно заявлял о готовности отправить турецкие войска в Украину на линию границы, чтобы было видно, кто нарушает мир. И Путин боится этого до смерти", – убежден эксперт.

То есть, подчеркивает он, Турция не только играет роль мощного переговорщика, но и является государством, которым опасается Путин. Одной из причин является поражение России в Сирии, где Анкара и сирийские силы одержали победу, тогда как Москва и ее союзник Иран понесли потери. Укрепление влияния Турции в регионе несет серьезную угрозу Кремлю.

Кроме этого, подчеркивает эксперт, Турция заинтересована в восстановлении украинской инфраструктуры и уже реализует с Украиной масштабные проекты.

Еще одним важным фактором является демаркация морских границ между Украиной и Турцией, которая пока невозможна из-за оккупации Крыма. Это препятствует Анкаре добывать газ в Черном море, нанося ей экономический ущерб из-за действий России.

"Если Путин считает себя "царем", то есть султан, который может повлиять на его амбиции", — добавил эксперт.

По его словам, позиция Турции в международных конфликтах только усиливает опасения Кремля. Анкара поддержала Азербайджан в войне с Арменией, а также сирийскую оппозицию в борьбе с режимом Башара Асада. Это заставляет Москву опасаться возможного союзничества Турции с Украиной и потенциальной военной поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров по прекращению войны в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/turechchina-mozhe-vidpraviti-svoyi-viyska-ukrayinu-yakiy-naybilshiy_n2757516
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